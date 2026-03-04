Hyperconnexion et sommeil : A quand la pause ?, En visio, Orsay

Hyperconnexion et sommeil : A quand la pause ? Mardi 24 mars, 17h30 En visio Essonne

Sur inscription

Ce webinaire vous apportera des notions théoriques sur l’hyperconnexion : comment s’installe le circuit de la dépendance du point de vue des neurosciences et pourquoi il est si difficile d’y échapper.

Vous comprendrez l’impact concret sur le sommeil et repartirez avec des conseils et exercices pratiques de déconnexion mentale

Vous expérimenterez également une pratique de méditation de pleine conscience en direct

En visio Université Paris-Saclay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Webinaire interactif d’une heure pour comprendre l’impact concret d’une hyperconnexion massive sur le sommeil webinaire sommeil