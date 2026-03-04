Hyperconnexion et sommeil : A quand la pause ?, En visio, Orsay
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-24T17:30:00+01:00 – 2026-03-24T18:30:00+01:00
Fin : 2026-03-24T17:30:00+01:00 – 2026-03-24T18:30:00+01:00
Ce webinaire vous apportera des notions théoriques sur l’hyperconnexion : comment s’installe le circuit de la dépendance du point de vue des neurosciences et pourquoi il est si difficile d’y échapper.
Vous comprendrez l’impact concret sur le sommeil et repartirez avec des conseils et exercices pratiques de déconnexion mentale
Vous expérimenterez également une pratique de méditation de pleine conscience en direct
En visio Université Paris-Saclay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France
Webinaire interactif d’une heure pour comprendre l’impact concret d’une hyperconnexion massive sur le sommeil webinaire sommeil