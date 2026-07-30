AGENDA · Rennes
Hysteros – Soirée caritative Le Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes
samedi 29 août 2026 · Le Bâtiment à Modeler (BAM) · Rennes
Informations pratiques
VIENS FAIRE VIVRE TA CULTURE
Depuis de nombreuses années, Aminti propose des évènements gratuits ou à très bas prix ouvert à tous.tes. Pour continuer à faire vivre la culture, nous avons besoin de vous. Venez nous soutenir lors de notre évènement!
Au programme, une soirée sous le signe de la culture alternative et hardcore
Marché de créateur.ices
DJ Sets
Drag Show
Tombola
Bar et restauration vegan
29 août – portes 18h
Prix libre. Prévente disponible sur notre hello asso (lien en bio)
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
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