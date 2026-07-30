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Hysteros – Soirée caritative Le Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes

samedi 29 août 2026 · Le Bâtiment à Modeler (BAM) · Rennes

Hysteros – Soirée caritative Le Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
18:00
Heure de fin
23:59
Lieu
Le Bâtiment à Modeler (BAM)
Adresse
2 rue André Trasbot
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Libre

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Marché de créateur.ices
DJ Sets
Drag Show
Tombola
Bar et restauration vegan

29 août – portes 18h

Prix libre. Prévente disponible sur notre hello asso (lien en bio)

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