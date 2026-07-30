Hysteros – Soirée caritative Le Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes

Informations pratiques

VIENS FAIRE VIVRE TA CULTURE

Depuis de nombreuses années, Aminti propose des évènements gratuits ou à très bas prix ouvert à tous.tes. Pour continuer à faire vivre la culture, nous avons besoin de vous. Venez nous soutenir lors de notre évènement!

Au programme, une soirée sous le signe de la culture alternative et hardcore

Marché de créateur.ices

DJ Sets

Drag Show

Tombola

Bar et restauration vegan

29 août – portes 18h

Prix libre. Prévente disponible sur notre hello asso (lien en bio)