I Want Your Sex, L’Atalante, Bayonne
jeudi 30 juillet 2026 · L'Atalante · Bayonne
Informations pratiques
I Want Your Sex Jeudi 30 juillet, 21h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T21:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:41:00+02:00
Fin : 2026-07-30T21:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:41:00+02:00
Séance précédée d’un DJ set de Girl from Tutu
L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=5MGGO »}]
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