I Want Your Sex, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

I Want Your Sex Jeudi 30 juillet, 21h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T21:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:41:00+02:00

Fin : 2026-07-30T21:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:41:00+02:00

Séance précédée d’un DJ set de Girl from Tutu

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=5MGGO »}]

Le bel été – Lorsque le jeune et innocent Elliot décroche un emploi de rêve auprès d’Erika Tracy, artiste de renom, icône et provocatrice, ses fantasmes deviennent réalité : Erika fait de lui sa mu…