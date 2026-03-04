IA et immoblier:, Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence, Ville-di-Pietrabugno
IA et immoblier:, Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence, Ville-di-Pietrabugno jeudi 19 mars 2026.
IA et immoblier: Jeudi 19 mars, 13h30 Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence Haute-Corse
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-19T13:30:00+01:00 – 2026-03-19T14:15:00+01:00
Fin : 2026-03-19T13:30:00+01:00 – 2026-03-19T14:15:00+01:00
Intégrer l’IA concrètement et durablement dans ses processus: les clés pour réussir
Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence port toga Ville-di-Pietrabugno 20200 Haute-Corse Corse
intégrer l’IA dans ses processus métiers