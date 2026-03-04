IA et immoblier:, Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence, Ville-di-Pietrabugno

IA et immoblier: Jeudi 19 mars, 13h30 Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence Haute-Corse

Entrée libre

Début : 2026-03-19T13:30:00+01:00 – 2026-03-19T14:15:00+01:00

Intégrer l’IA concrètement et durablement dans ses processus: les clés pour réussir

Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence port toga Ville-di-Pietrabugno 20200 Haute-Corse Corse

intégrer l’IA dans ses processus métiers