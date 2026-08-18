Ibeyi + 1ere partie Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Ibeyi + 1ere partie

Samedi 21 novembre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Concert de pop

Avec Offering, Ibeyi renoue avec l’instinct libre et spontané de ses débuts. En plus d’une décennie de succès — adoubées par Beyoncé ou Orelsan, en passant par leurs sessions Tiny Desk et COLORS, des tournées sur les plus grandes scènes, couronnées à l’été 2023 par un Olympia mémorable — les jumelles Diaz ont vu leur élan se fragiliser, sous la pression des algorithmes et des stratégies marketing souvent maladroites



Si Offering s’inscrit, comme souvent dans leur œuvre, dans un imaginaire nourri de la religion yoruba, ces références ne sauraient détourner l’attention sur l’essentiel les sœurs Diaz déroulent un récit plus intime, moins symbolique, et se racontent pour la première fois d’une même voix. Entre minimalisme sacré, textures analogiques, percussions twikées et voix transformées, elles signent un album tantôt totalement épuré, tantôt plus massif, où la physicalité et l’énergie brute transpirent de chaque morceau.



Nouvellement indépendantes, elles ont réuni autour d’elle une cohorte de producteurs venus du hip-hop, de l’underground et de la pop alternative (Khalil, Jason Pounds, Zach Ezzy, pablopablo, Jack Peñate), en lieu et place de leur collaborateur historique Richard Russell. Une décision unanime, profondément transformative. Pendant deux ans, Naomi et Lisa-Kaindé se sont lancées dans une quête de la même évidence artistique — entre bons et mauvais dates musicaux, jusqu’à leur rencontre décisive avec Michael Brun, qui assure la direction exécutive de l’album. En disparaissant un temps du regard extérieur, Ibeyi a retrouvé l’essentiel le jeu. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Pop concert

L’événement Ibeyi + 1ere partie Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille