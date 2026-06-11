Ibeyi + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 20:00 – 23:00

Gratuit : non Prévente : 26€ | Carte Stereolux : 22€ | Abonné·e partenaire : 22€

Les jumelles franco-cubaines aux compositions inclassables mariant rythmes ancestraux afro-cubains, néo-soul, pop et électronica s’apprêtent à dévoiler leur quatrième album. Une savante alchimie fusionnant leur identité et leurs influences, qui rend hommage à leurs racines cubaines.

STEREOLUX Nantes 44200

http://stereolux.org/ibeyi-1ere-partie-12112026-1900



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