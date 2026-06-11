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Ibeyi + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Ibeyi + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Ibeyi + 1ère partie STEREOLUX Nantes jeudi 12 novembre 2026.

Lieu : STEREOLUX

Adresse : 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 12 novembre 2026

Fin : jeudi 12 novembre 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : Prévente : 26€ | Carte Stereolux : 22€ | Abonné·e partenaire : 22€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 20:00 – 23:00
Gratuit : non Prévente : 26€ | Carte Stereolux : 22€ | Abonné·e partenaire : 22€  

Les jumelles franco-cubaines aux compositions inclassables mariant rythmes ancestraux afro-cubains, néo-soul, pop et électronica s’apprêtent à dévoiler leur quatrième album. Une savante alchimie fusionnant leur identité et leurs influences, qui rend hommage à leurs racines cubaines.

STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/ibeyi-1ere-partie-12112026-1900


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