Ibeyi + 1ère partie STEREOLUX Nantes
Ibeyi + 1ère partie STEREOLUX Nantes jeudi 12 novembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 20:00 – 23:00
Gratuit : non Prévente : 26€ | Carte Stereolux : 22€ | Abonné·e partenaire : 22€
Les jumelles franco-cubaines aux compositions inclassables mariant rythmes ancestraux afro-cubains, néo-soul, pop et électronica s’apprêtent à dévoiler leur quatrième album. Une savante alchimie fusionnant leur identité et leurs influences, qui rend hommage à leurs racines cubaines.
STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/ibeyi-1ere-partie-12112026-1900
Afficher la carte du lieu STEREOLUX et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Prévention des accidents domestiques et gestes de premiers secours, Maison de quartier Bottière, Nantes 11 juin 2026
- Accès grand écran, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes 11 juin 2026
- Sortie du dernier ÉDB, notre journal de quartier préféré !, Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes 11 juin 2026
- Nadia et Léo : la rencontre du grand oisecte, Conservatoire de Nantes, Nantes 11 juin 2026
- Les rendez-vous de la Libre Usine – Marion Thomas, Libre Usine (La), Nantes 11 juin 2026