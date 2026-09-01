Icare Test Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches
mardi 15 septembre 2026 · Saint-Hilaire du Touvet · Plateau-des-Petites-Roches
Informations pratiques
Plateau-des-Petites-Roches
Icare Test
Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches Isère
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
pour les 2 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 09:30:00
fin : 2026-09-16 17:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Icare Test, c’est le RDV des pilotes & des marques de parapente et d’accessoires de vol à ne pas manquer pour tester les nouveautés pendant la Coupe Icare
.
Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info
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English :
Icare Test is the not-to-be-missed event for pilots, paraglider and flight accessory brands to test new products during the Coupe Icare.
L’événement Icare Test Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse
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