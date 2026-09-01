Icare Test Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches

Informations pratiques

Plateau-des-Petites-Roches

Icare Test

Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

pour les 2 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 09:30:00

fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Icare Test, c’est le RDV des pilotes & des marques de parapente et d’accessoires de vol à ne pas manquer pour tester les nouveautés pendant la Coupe Icare

.

Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Icare Test is the not-to-be-missed event for pilots, paraglider and flight accessory brands to test new products during the Coupe Icare.

L’événement Icare Test Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse