Saint-Alban-sur-Limagnole

ICI, DEDANS

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 17:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Ici, dedans est pensée comme une création in situ qui donnera lieu à des performances sonores et textuelles (musiques expérimentales, polyphonies, poésies), jouant avec les acoustiques des espaces. Cette pièce habitera le dedans, le dehors, et les seuils. Ça parle d’ambiances, de sensations, d’histoires, d’espace, de folie, de famille.

Ici, dedans est pensée comme une création in situ qui donnera lieu à des performances sonores et textuelles (musiques expérimentales, polyphonies, poésies), jouant avec les acoustiques des espaces. Cette pièce habitera le dedans, le dehors, et les seuils. Ça parle d’ambiances, de sensations, d’histoires, d’espace, de folie, de famille.

Pendant sa résidence, Manon Alla a proposé des ateliers avec des personnes en séjour à l’hôpital François Tosquelles. A partir de l’écoute de son corpus de poèmes, elle propose d’échanger et d’écrire sur le thème des espaces et de leur évolution dans le temps, puis de mettre ce travail en voix pour ceux qui le souhaitent.

Plasticienne-Poète, Manon Alla écrit au fil des saisons, des paysages, de l’intime. Elle s’intéresse à ce qui lie, à ce qui relie. Elle marche, regarde autour d’elle, écoute les espaces. Remarque ce qui creuse les fossés et ce qui les resserre. Elle se demande ce qui rassemble. Ses projets prennent différentes formes poèmes, chants, éditions, installations, créations sonores, performances. .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ici, dedans is conceived as an in situ creation that will give rise to sound and text performances (experimental music, polyphony, poetry), playing with the acoustics of the spaces. This piece will inhabit the inside, the outside and the thresholds. It speaks of ambiences, sensations, stories, space, madness and family.

L’événement ICI, DEDANS Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-05-07 par Conseil Départemental