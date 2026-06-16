Belin-Béliet

Ici Maintenant ? GRRRAOUX ! Cie Agence de Géographie Affective

Belin-Béliet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Ici, maintenant ? Grrraoux est une expérience immersive qui dresse le portrait sonore et sensible du site du Graoux, lieu aujourd’hui en suspens, chargé d’histoires, d’usages passés et de projections à venir.

A partir de témoignages et de collectages, le spectacle explore ce que ce lieu raconte de son territoire, de ce qu’il a forgé, construit dans le monde de l’éducation à l’environnement, de l’éducation populaire et des transformations en cours. Entre écriture documentaire et fiction, il brouille les frontières du réel pour faire émerger un imaginaire ancré dans ce présent en sommeil. Équipé d’un casque , le spectateur traverse le Graoux autrement, au plus près de ses résonnances. Le lieu devient un partenaire de jeu, révélant les enjeux qui le traversent et les récits qui s’y inventent.

Réservation obligatoire, 2 représentations: 11h00 et 15h30

Centre du Graoux à Belin-Béliet .

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Ici Maintenant ? GRRRAOUX ! Cie Agence de Géographie Affective

L’événement Ici Maintenant ? GRRRAOUX ! Cie Agence de Géographie Affective Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-06-16 par PNR Landes de Gascogne