Ici, nos savoir-faire Visite de la distillerie Benoît Serres Distillerie Benoît Serres La Réole

Informations pratiques

La Réole

Ici, nos savoir-faire Visite de la distillerie Benoît Serres

Distillerie Benoît Serres 1101 Route de Charros La Réole Gironde

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-24 15:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Fondée en 1841, la Maison Benoit Serres est l’une des plus anciennes institutions de la région toulousaine. Entre tradition séculaire et innovation, elle offre une immersion unique dans l’univers des spiritueux de haute qualité. Forte de ses racines occitanes, elle a été accueillie en 2024 au château Le Bosquet des Fleurs (propriété viticole rachetée en 2007). La distillerie, aujourd’hui située à La Réole, repose sur des secrets de fabrication transmis depuis six générations. Une visite immersive au cœur de la distillerie, c’est parcourir son histoire depuis 1841. Venez y découvrir nos vieux alambics presque centenaires et nos chais de macération. Percez les secrets de nos méthodes ancestrales et les pratiques de conditionnement (cirage, sertissage…), pour finir par la dégustation de nos vins et/ou de nos liqueurs. Visiter la distillerie, c’est s’imprégner de ses essences… .

Distillerie Benoît Serres 1101 Route de Charros La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 61 48 bs@benoit-serres.com

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English : Ici, nos savoir-faire Visite de la distillerie Benoît Serres

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite de la distillerie Benoît Serres La Réole a été mis à jour le 2026-08-11 par CRT Nouvelle-Aquitaine