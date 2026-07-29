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Mercredis en musique: Ninoska Prieuré des bénédictins La Réole

mercredi 12 août 2026 · Prieuré des bénédictins · La Réole

Mercredis en musique: Ninoska Prieuré des bénédictins La Réole

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Prieuré des bénédictins
Adresse
Esplanade Charles de Gaulle
Ville
33190 La Réole
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

La Réole

Mercredis en musique: Ninoska

Prieuré des bénédictins Esplanade Charles de Gaulle La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Compositions et reprises latino-américaines et caribéennes, en solo ou en groupe, je vous propose une mosaïque musical issu de mon héritage culturel, le Chili, de mes voyages aux Antilles, et de mes inspirations.   .

Prieuré des bénédictins Esplanade Charles de Gaulle La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11  mairie@lareole.fr

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English : Mercredis en musique: Ninoska

L’événement Mercredis en musique: Ninoska La Réole a été mis à jour le 2026-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers

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