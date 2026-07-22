Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! #2 Librairie La Folie en Tête La Réole
mercredi 29 juillet 2026 · Librairie La Folie en Tête · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! #2
Librairie La Folie en Tête 32 rue André Bénac La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Ouvre GRAND tes oreilles! Jeanne et Astrid ont sélectionné leurs albums jeunesses préférés pour une heure de lecture! Dès 3 ans. Vous pouvez emmener un goûter à partager et nous fournissons les boissons! .
Librairie La Folie en Tête 32 rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 librairie@folieentete.com
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English : Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! #2
L’événement Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! #2 La Réole a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de l’Entre-deux-Mers
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