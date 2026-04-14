Visite hybride Jeux de r(é)ole Prieuré de bénédictins La Réole
Visite hybride Jeux de r(é)ole Prieuré de bénédictins La Réole mardi 28 juillet 2026.
La Réole
Visite hybride Jeux de r(é)ole
Prieuré de bénédictins Esplanade Charles de Gaulles La Réole Gironde
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Jeux de r(é)ole une (re)découverte de la ville de La Réole, où vous serez amené à participer, à exercer vos talents d’artistes, bref, à expérimenter d’une manière ludique et incarnée. Réservation recommandée. .
Prieuré de bénédictins Esplanade Charles de Gaulles La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11
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English : Visite hybride Jeux de r(é)ole
L’événement Visite hybride Jeux de r(é)ole La Réole a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers
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