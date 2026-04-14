Visite hybride Jeux de r(é)ole Prieuré de bénédictins La Réole

La Réole

Visite hybride Jeux de r(é)ole

Prieuré de bénédictins Esplanade Charles de Gaulles La Réole Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Jeux de r(é)ole une (re)découverte de la ville de La Réole, où vous serez amené à participer, à exercer vos talents d’artistes, bref, à expérimenter d’une manière ludique et incarnée. Réservation recommandée. .

Prieuré de bénédictins Esplanade Charles de Gaulles La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11

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English : Visite hybride Jeux de r(é)ole

L’événement Visite hybride Jeux de r(é)ole La Réole a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers