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Visite hybride Jeux de r(é)ole Prieuré de bénédictins La Réole

Visite hybride Jeux de r(é)ole Prieuré de bénédictins La Réole

Visite hybride Jeux de r(é)ole Prieuré de bénédictins La Réole mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Prieuré de bénédictins

Adresse : Esplanade Charles de Gaulles

Ville : 33190 La Réole

Département : Gironde

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 2 2 Tarif réduit

La Réole

Visite hybride Jeux de r(é)ole

Prieuré de bénédictins Esplanade Charles de Gaulles La Réole Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Jeux de r(é)ole une (re)découverte de la ville de La Réole, où vous serez amené à participer, à exercer vos talents d’artistes, bref, à expérimenter d’une manière ludique et incarnée. Réservation recommandée.   .

Prieuré de bénédictins Esplanade Charles de Gaulles La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11 

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English : Visite hybride Jeux de r(é)ole

L’événement Visite hybride Jeux de r(é)ole La Réole a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers

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