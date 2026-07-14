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Concert des élèves de polyphonie et consort de flûtes (académie d’été) Place Albert Rigoulet La Réole

samedi 1 août 2026 · Place Albert Rigoulet · La Réole

Concert des élèves de polyphonie et consort de flûtes (académie d’été) Place Albert Rigoulet La Réole

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Albert Rigoulet
Adresse
Eglise Saint Pierre
Ville
33190 La Réole
Département
Gironde
Tarif

La Réole

Concert des élèves de polyphonie et consort de flûtes (académie d’été)

Place Albert Rigoulet Eglise Saint Pierre La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 21:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Venez découvrir des chefs d’œuvre inédits de la Renaissance française, interprétés par les 25 élèves de la masterclass de polyphonie, dirigée par Jean-Christophe Candau et Ileana Ortiz   .

Place Albert Rigoulet Eglise Saint Pierre La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 48 42  academie@lesrichesheuresdelareole.fr

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English : Concert des élèves de polyphonie et consort de flûtes (académie d’été)

L’événement Concert des élèves de polyphonie et consort de flûtes (académie d’été) La Réole a été mis à jour le 2026-07-14 par OT de l’Entre-deux-Mers

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