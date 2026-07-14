Concert des élèves de chant baroque et consort de flûtes (académie d’été) Prieuré des Bénédictins La Réole
dimanche 2 août 2026 · Prieuré des Bénédictins · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Concert des élèves de chant baroque et consort de flûtes (académie d’été)
Prieuré des Bénédictins 1 Esplanade Charles de Gaulle La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02 16:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Les élèves de la masterclass de chant baroque sous la direction d’Isabelle Poulenard, ainsi que les élèves de flûte à bec sous la direction de Tiago Simas Freire interpréteront des oeuvres baroques au couloir de l’ancien prieuré de La Réole (Mairie). Venez nombreux ! .
Prieuré des Bénédictins 1 Esplanade Charles de Gaulle La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 48 42 academie@lesrichesheuresdelareole.fr
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English : Concert des élèves de chant baroque et consort de flûtes (académie d’été)
L’événement Concert des élèves de chant baroque et consort de flûtes (académie d’été) La Réole a été mis à jour le 2026-07-14 par OT de l’Entre-deux-Mers
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