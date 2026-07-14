Concert des élèves de chant baroque et consort de flûtes (académie d’été) Prieuré des Bénédictins La Réole

Informations pratiques

La Réole

Concert des élèves de chant baroque et consort de flûtes (académie d’été)

Prieuré des Bénédictins 1 Esplanade Charles de Gaulle La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02 16:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Les élèves de la masterclass de chant baroque sous la direction d’Isabelle Poulenard, ainsi que les élèves de flûte à bec sous la direction de Tiago Simas Freire interpréteront des oeuvres baroques au couloir de l’ancien prieuré de La Réole (Mairie). Venez nombreux ! .

Prieuré des Bénédictins 1 Esplanade Charles de Gaulle La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 48 42 academie@lesrichesheuresdelareole.fr

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English : Concert des élèves de chant baroque et consort de flûtes (académie d’été)

L’événement Concert des élèves de chant baroque et consort de flûtes (académie d’été) La Réole a été mis à jour le 2026-07-14 par OT de l’Entre-deux-Mers