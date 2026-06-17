Tribal Poursuite quintet Prieuré des bénédictins La Réole mercredi 29 juillet 2026.

La Réole

Tribal Poursuite quintet

Prieuré des bénédictins Esplanade Charles de Gaulle La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Tribal Poursuite quintet est une free bop afro jazz machine. Le combo composé de Jean-Loup Siaut (Guitare élec), Robin Magord (Orgue Hammond), Sébastien Charrieras (Basse), Michaël Ballue (Trombone) et Jean Michel Achiary (Drums, congas et leader du projet) nous embarquera dans une musique haute en couleur, très influencée par les musiques afro-américaines des années 60/70. .

Prieuré des bénédictins Esplanade Charles de Gaulle La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 02 99 68 jmichelachiary@gmail.com

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English : Tribal Poursuite quintet

L’événement Tribal Poursuite quintet La Réole a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de l’Entre-deux-Mers