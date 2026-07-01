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Concert des élèves d’orgue (académie d’été) Place Albert Rigoulet La Réole

vendredi 31 juillet 2026 · Place Albert Rigoulet · La Réole

Concert des élèves d’orgue (académie d’été) Place Albert Rigoulet La Réole

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Albert Rigoulet
Adresse
Eglise Saint Pierre de La Réole
Ville
33190 La Réole
Département
Gironde
Tarif

La Réole

Concert des élèves d’orgue (académie d’été)

Place Albert Rigoulet Eglise Saint Pierre de La Réole La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Venez assister au concert des élèves de la masterclass d’orgue sous la direction de Paul Goussot !   .

Place Albert Rigoulet Eglise Saint Pierre de La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 48 42  academie@lesrichesheuresdelareole.fr

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English : Concert des élèves d’orgue (académie d’été)

L’événement Concert des élèves d’orgue (académie d’été) La Réole a été mis à jour le 2026-07-14 par OT de l’Entre-deux-Mers

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