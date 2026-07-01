Concert des élèves d’orgue (académie d’été) Place Albert Rigoulet La Réole

Informations pratiques

La Réole

Concert des élèves d’orgue (académie d’été)

Place Albert Rigoulet Eglise Saint Pierre de La Réole La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez assister au concert des élèves de la masterclass d’orgue sous la direction de Paul Goussot ! .

Place Albert Rigoulet Eglise Saint Pierre de La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 48 42 academie@lesrichesheuresdelareole.fr

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English : Concert des élèves d’orgue (académie d’été)

L’événement Concert des élèves d’orgue (académie d’été) La Réole a été mis à jour le 2026-07-14 par OT de l’Entre-deux-Mers