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Atelier reliure japonaise avec les éditions du Buvard Librairie la folie en tête La Réole

samedi 25 juillet 2026 · Librairie la folie en tête · La Réole

Atelier reliure japonaise avec les éditions du Buvard Librairie la folie en tête La Réole

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Librairie la folie en tête
Adresse
32 rue André Bénac
Ville
33190 La Réole
Département
Gironde
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif

La Réole

Atelier reliure japonaise avec les éditions du Buvard

Librairie la folie en tête 32 rue André Bénac La Réole Gironde

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Attention plus que quelques places disponibles. Nous sommes RAVIES de recevoir Pauline Gonzalo et Michel Vézina! Ils viendront nous initier à la reliure japonaise et nous fabriquerons deux carnets.   .

Librairie la folie en tête 32 rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44  librairie@folieentete.com

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English : Atelier reliure japonaise avec les éditions du Buvard

L’événement Atelier reliure japonaise avec les éditions du Buvard La Réole a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de l’Entre-deux-Mers

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