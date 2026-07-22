Atelier reliure japonaise avec les éditions du Buvard Librairie la folie en tête La Réole

samedi 25 juillet 2026 · Librairie la folie en tête · La Réole

Informations pratiques

La Réole

Atelier reliure japonaise avec les éditions du Buvard

Librairie la folie en tête 32 rue André Bénac La Réole Gironde

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Attention plus que quelques places disponibles. Nous sommes RAVIES de recevoir Pauline Gonzalo et Michel Vézina! Ils viendront nous initier à la reliure japonaise et nous fabriquerons deux carnets. .

Librairie la folie en tête 32 rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 librairie@folieentete.com

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English : Atelier reliure japonaise avec les éditions du Buvard

L’événement Atelier reliure japonaise avec les éditions du Buvard La Réole a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de l’Entre-deux-Mers