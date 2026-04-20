Journées européennes du patrimoine visite du quartier juif de La Réole au Moyen Âge Place Albert Rigoulet La Réole
Journées européennes du patrimoine visite du quartier juif de La Réole au Moyen Âge Place Albert Rigoulet La Réole dimanche 20 septembre 2026.
La Réole
Journées européennes du patrimoine visite du quartier juif de La Réole au Moyen Âge
Place Albert Rigoulet Devant l’église La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, suivez cette visite inédite avec notre guide-conférencier
qui vous emmènera à la découverte de l’ancien quartier juif de la ville (entre la rue du Sault, l’impasse des Galants et la rue Bellot des Minières) qui regorge de maisons médiévales et renaissances. Nous en profiterons pour pousser les portes d’un jardin habituellement inaccessible au public. .
Place Albert Rigoulet Devant l’église La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11
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English : Journées européennes du patrimoine visite du quartier juif de La Réole au Moyen Âge
L’événement Journées européennes du patrimoine visite du quartier juif de La Réole au Moyen Âge La Réole a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers
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