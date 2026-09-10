Ici, nos savoir-faire Visite de la Manufacture Castex Dax
mardi 27 octobre 2026 · Dax
Informations pratiques
Dax
Ici, nos savoir-faire Visite de la Manufacture Castex
12 Rue de la Tannerie Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:30:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Entreprise familiale créée en 1870, fabricant français de couettes, oreillers et édredons en duvet de canard certifiés Origine France Garantie, et en duvet d’oie, la Manufacture CASTEX propose des articles de literie haut de gamme labellisés Oeko-Tex 100Â® à prix direct usine sans intermédiaire, commercialisés sur sa boutique en ligne et au magasin d’usine à Dax.
Spécialiste des plumes et duvet depuis 5 générations, CASTEX confectionne des couettes de luxe 90% duvet naturel vierge, la meilleure qualité existante, pour toutes les saisons et des oreillers de différentes densités. La Manufacture confectionne aussi des édredons gonflants à l’ancienne ou piqués fait main, fort d’un savoir-faire devenu rare en France, reconnu et valorisé par le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) depuis 2016. .
12 Rue de la Tannerie Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 75 75 contact@couette-castex.com
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English : Ici, nos savoir-faire Visite de la Manufacture Castex
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite de la Manufacture Castex Dax a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Grand Dax
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