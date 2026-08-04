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Ici, nos savoir-faire Visite Entreprise Jean Hervé Boussac-Bourg

jeudi 22 octobre 2026 · Boussac-Bourg

Ici, nos savoir-faire Visite Entreprise Jean Hervé Boussac-Bourg

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 Route de l'Avenir
Ville
23600 Boussac-Bourg
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Boussac-Bourg

Ici, nos savoir-faire Visite Entreprise Jean Hervé

1 Route de l’Avenir Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 11:30:00

Date(s) :
2026-10-22

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1 Route de l’Avenir Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 45 50  accueil@leh-bio.fr

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Entreprise Jean Hervé

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Entreprise Jean Hervé Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine

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