AGENDA · Boussac-Bourg
Ici, nos savoir-faire Visite Entreprise Jean Hervé Boussac-Bourg
jeudi 22 octobre 2026 · Boussac-Bourg
Informations pratiques
Boussac-Bourg
Ici, nos savoir-faire Visite Entreprise Jean Hervé
1 Route de l’Avenir Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 11:30:00
Date(s) :
2026-10-22
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1 Route de l’Avenir Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 45 50 accueil@leh-bio.fr
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English : Ici, nos savoir-faire Visite Entreprise Jean Hervé
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Entreprise Jean Hervé Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine