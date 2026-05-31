Initiation cirque Boussac-Bourg
Initiation cirque Boussac-Bourg samedi 5 septembre 2026.
Boussac-Bourg
Initiation cirque
Gymnase Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-10-24 11:30:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-07 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-28 2026-12-05 2026-12-12 2026-12-19 2026-12-26
Initiation au cirque tous les samedis matins pour les enfants de 4 à 12 ans. Équilibre, acrobatie et jonglerie. .
Gymnase Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 27 03 70
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English : Initiation cirque
L’événement Initiation cirque Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-06-19 par Creuse Confluence Tourisme
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