Boussac-Bourg

Initiation cirque

Gymnase Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-10-24 11:30:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-07 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-28 2026-12-05 2026-12-12 2026-12-19 2026-12-26

Initiation au cirque tous les samedis matins pour les enfants de 4 à 12 ans. Équilibre, acrobatie et jonglerie. .

Gymnase Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 27 03 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation cirque

L’événement Initiation cirque Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-06-19 par Creuse Confluence Tourisme