Informations pratiques

Boussac-Bourg

L’infime vibration du monde

Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-21

Atelier d’écriture-marche.

Un atelier d’écriture en plaine nature pour ralentir, prêter attention et recueillir les vibrations discrètes du vivant. Par la marche, l’observation et l’écriture, chacun est invité à transformer ses sensations en mots.

Jeudi marche exploratoire et récolte de sensations

Vendredi Ecrire dans la nature et partager.

Plus d’informations par téléphone. .

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 09 56 38

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English : L’infime vibration du monde

L’événement L’infime vibration du monde Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-29 par Creuse Confluence Tourisme