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L’infime vibration du monde Boussac-Bourg

jeudi 20 août 2026 · Boussac-Bourg

L’infime vibration du monde Boussac-Bourg

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
23600 Boussac-Bourg
Département
Creuse
Tarif

Boussac-Bourg

L’infime vibration du monde

Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-08-20 2026-08-21

Atelier d’écriture-marche.
Un atelier d’écriture en plaine nature pour ralentir, prêter attention et recueillir les vibrations discrètes du vivant. Par la marche, l’observation et l’écriture, chacun est invité à transformer ses sensations en mots.
Jeudi marche exploratoire et récolte de sensations
Vendredi Ecrire dans la nature et partager.
Plus d’informations par téléphone.   .

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 09 56 38 

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English : L’infime vibration du monde

L’événement L’infime vibration du monde Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-29 par Creuse Confluence Tourisme

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