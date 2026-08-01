L’infime vibration du monde Boussac-Bourg
jeudi 20 août 2026 · Boussac-Bourg
Informations pratiques
Boussac-Bourg
L’infime vibration du monde
Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-21
Atelier d’écriture-marche.
Un atelier d’écriture en plaine nature pour ralentir, prêter attention et recueillir les vibrations discrètes du vivant. Par la marche, l’observation et l’écriture, chacun est invité à transformer ses sensations en mots.
Jeudi marche exploratoire et récolte de sensations
Vendredi Ecrire dans la nature et partager.
Plus d’informations par téléphone. .
Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 09 56 38
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English : L’infime vibration du monde
L’événement L’infime vibration du monde Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-29 par Creuse Confluence Tourisme
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