Demonologon suivi de Le Peu, qu’il reste Boussac-Bourg
dimanche 9 août 2026 · Boussac-Bourg
Informations pratiques
Boussac-Bourg
Demonologon suivi de Le Peu, qu’il reste
Les Martinats Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Demonologon poèmes de Ghérasim Luca par Brigitte Goffart. Dit d’un ensemble de poèmes choisis de Ghérasim Luca, poète apatride et un des précurseurs de la poésie sonore. Brigitte Goffart dit ses poèmes depuis une vingtaine d’années avec la complicité des amis du poète, (au Théâtre d’Or, au Centre Georges Pompidou à Paris, en Colombie, au Centre du livre d’artistes de Saint Hylriex sur Perche, à la librairie des éditions José Corti,… ) suivi de Le Peu, qu’il reste Kabaret de la Revue Desseins avec le Théâtre d’Or Pièces poétiques et documentaires sur la difficulté à exprimer l’expérience d’un conflit auprès de celles et ceux qui ne l’ont pas vécu, textes pacifistes de Jean Giono, Raoul Louart, Pablo Neruda, de poèmes palestiniens… accompagnées d’esquisses de berceuses, de ritournelles, de chansons d’amour ou d’airs loufoques.. .
Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com
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English : Demonologon suivi de Le Peu, qu’il reste
L’événement Demonologon suivi de Le Peu, qu’il reste Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-10 par Creuse Confluence Tourisme
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