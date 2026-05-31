AGENDA · Boussac-Bourg
Fête du 15 août Boussac-Bourg
samedi 15 août 2026 · Boussac-Bourg
Informations pratiques
Boussac-Bourg
Fête du 15 août
Salle Socio culturelle Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Brocante, messe, course cycliste, animations en journée, défilé de chars avec banda, mascottes et ours géants. Bal en soirée. Buvette et restauration. Fête foraine toute la journée. .
Salle Socio culturelle Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 78 15 49
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English : Fête du 15 août
L’événement Fête du 15 août Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-04 par Creuse Tourisme
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