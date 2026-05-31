Informations pratiques

Boussac-Bourg

Fête du 15 août

Salle Socio culturelle Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Brocante, messe, course cycliste, animations en journée, défilé de chars avec banda, mascottes et ours géants. Bal en soirée. Buvette et restauration. Fête foraine toute la journée. .

Salle Socio culturelle Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 78 15 49

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English : Fête du 15 août

L’événement Fête du 15 août Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-04 par Creuse Tourisme