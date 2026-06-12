Le un dans le tout Boussac-Bourg
Le un dans le tout Boussac-Bourg dimanche 19 juillet 2026.
Boussac-Bourg
Le un dans le tout
Les Martinats Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Etre seul et singulier, se situer dans un groupe. Si on ramène cela à la parole, une voix singulière parmi une nuée de discours. Ce qui va animer l’objet de cette performance sera de faire évoluer deux corps ou deux paroles , deux chemins dans un espace créé par la profusion de sons de voix qui s’emmêlent, s’entrechoquent. Comment exister au sein de la foule. Comment ralentir et regarder, se rencontrer, comment s’écouter. .
Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com
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English : Le un dans le tout
L’événement Le un dans le tout Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Confluence Tourisme
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