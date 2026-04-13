Les arts en paix Boussac-Bourg
Les arts en paix Boussac-Bourg dimanche 31 mai 2026.
Boussac-Bourg
Les arts en paix
Les Martinats Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Journée sur le colonialisme en partenariat avec le mouvement de la paix . Poésie, musique, film et débats. .
Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com
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English : Les arts en paix
L’événement Les arts en paix Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-13 par Creuse Confluence Tourisme
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