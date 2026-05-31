Festival Arts Lézardés 7ème édition Boussac-Bourg
mercredi 19 août 2026 · Boussac-Bourg
Informations pratiques
Boussac-Bourg
Festival Arts Lézardés 7ème édition
Les Martinats Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-19
Au programme
– Mercredi 19 août à 20h00 La guerre de l’eau de Remi de Vos par la compagnie du Gymnase.
– Jeudi 20 août à 20h00 Et Vian dans les dents avec Marie Paule Bonnemason chanteuse accordéoniste et Romuald Duval comédien chanteur
– Vendredi 21 août à 20h00 Laissez-moi passer! Spectacle musical de Femmes en Scène autour de la vie et de la musique de Chiquinha Gonzaga avec Christine Schaller comédienne, musicienne ; Jean-Louis Julien musicien; Rosi Andrade comédienne, performeuse.
– Samedi 22 août de 16h à 18h Balade Poétique n°1 et à 20h Les diablogues de Roland Dubillard avec Alain Brühl, Marie Lopes, Bruno Jouhet, Cécile Duval.
– Dimanche 23 août de 16h à 18h Balade Poétique n°2 à 20h Sac à Jac par Jacques Bonnaffé. .
Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com
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English : Festival Arts Lézardés 7ème édition
L’événement Festival Arts Lézardés 7ème édition Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-10 par Creuse Tourisme
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