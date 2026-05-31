Informations pratiques

Boussac-Bourg

Festival Arts Lézardés 7ème édition

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-19

Au programme

– Mercredi 19 août à 20h00 La guerre de l’eau de Remi de Vos par la compagnie du Gymnase.

– Jeudi 20 août à 20h00 Et Vian dans les dents avec Marie Paule Bonnemason chanteuse accordéoniste et Romuald Duval comédien chanteur

– Vendredi 21 août à 20h00 Laissez-moi passer! Spectacle musical de Femmes en Scène autour de la vie et de la musique de Chiquinha Gonzaga avec Christine Schaller comédienne, musicienne ; Jean-Louis Julien musicien; Rosi Andrade comédienne, performeuse.

– Samedi 22 août de 16h à 18h Balade Poétique n°1 et à 20h Les diablogues de Roland Dubillard avec Alain Brühl, Marie Lopes, Bruno Jouhet, Cécile Duval.

– Dimanche 23 août de 16h à 18h Balade Poétique n°2 à 20h Sac à Jac par Jacques Bonnaffé. .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Arts Lézardés 7ème édition

L’événement Festival Arts Lézardés 7ème édition Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-10 par Creuse Tourisme