Informations pratiques

Boussac-Bourg

Terre en fête

Villeville Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Les jeunes agriculteurs présente Terre en Fête!

Finale départementale de labour, moiss’batt cross, batteuse à l’ancienne, village partenaires, exposition de matériel et jeux gonflables.

Samedi soir repas + bal animés et feu d’artifice (si autorisé).

Dimanche midi burgers des Jeunes Agriculteurs

Tout le week-end, restauration et buvette sur place. .

Villeville Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 10 77 jacreuse23@gmail.com

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English : Terre en fête

L’événement Terre en fête Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-28 par Creuse Confluence Tourisme