Terre en fête Boussac-Bourg
samedi 29 août 2026 · Boussac-Bourg
Informations pratiques
Boussac-Bourg
Terre en fête
Villeville Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Les jeunes agriculteurs présente Terre en Fête!
Finale départementale de labour, moiss’batt cross, batteuse à l’ancienne, village partenaires, exposition de matériel et jeux gonflables.
Samedi soir repas + bal animés et feu d’artifice (si autorisé).
Dimanche midi burgers des Jeunes Agriculteurs
Tout le week-end, restauration et buvette sur place. .
Villeville Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 10 77 jacreuse23@gmail.com
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English : Terre en fête
L’événement Terre en fête Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-28 par Creuse Confluence Tourisme
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