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Terre en fête Boussac-Bourg

samedi 29 août 2026 · Boussac-Bourg

Terre en fête Boussac-Bourg

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Villeville
Ville
23600 Boussac-Bourg
Département
Creuse
Tarif

Boussac-Bourg

Terre en fête

Villeville Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30

Les jeunes agriculteurs présente Terre en Fête!
Finale départementale de labour, moiss’batt cross, batteuse à l’ancienne, village partenaires, exposition de matériel et jeux gonflables.
Samedi soir repas + bal animés et feu d’artifice (si autorisé).
Dimanche midi burgers des Jeunes Agriculteurs
Tout le week-end, restauration et buvette sur place.   .

Villeville Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 10 77  jacreuse23@gmail.com

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English : Terre en fête

L’événement Terre en fête Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-28 par Creuse Confluence Tourisme

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