Informations pratiques

Augignac

Ici, nos savoir-faire Visite Sodopac

2522 Route des Charentaises Augignac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-27 16:30:00

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-27

SODOPAC est le premier fabricant français de pantoufles et chaussons sous les marques Airplum, Kokoune et Chien Botté. Implantée Ã Augignac, en Dordogne, depuis 1954, l’entreprise perpétue un savoir-faire industriel français transmis depuis près de 80 ans.

Chaque année, près de 500 000 paires sont fabriquées dans notre usine à partir de matériaux sélectionnés avec soin, associant confort, innovation et qualité. SODOPAC est notamment Ã l’origine de la semelle Airflex, une technologie brevetée reconnue pour sa légèreté, son confort et ses propriétés antidérapantes.

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et Origine France Garantie (OFG), SODOPAC s’engage à préserver et développer les savoir-faire industriels français tout en innovant pour répondre aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui. .

2522 Route des Charentaises Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@sodopac.com

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Sodopac

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Sodopac Augignac a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine