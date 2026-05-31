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Icy-Plage, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne

Icy-Plage, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne

Icy-Plage, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Parc des Droits de l’Homme

Adresse : 115 rue du 4 Août 1789 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Icy-Plage Dimanche 21 juin, 17h45 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:45:00+02:00 – 2026-06-21T18:20:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:45:00+02:00 – 2026-06-21T18:20:00+02:00

« Enchantons les espaces ennuyeux, labourons les no man’s land ! » Avec Icy-Plage, Denis Barré et sa joyeuse troupe jouent avec les rituels de la plage. Au programme : parade de mannequins de vitrine, enfilage de maillots de bains en toute discrétion, serviettes de bain en apesanteur (ou presque)…

Tout public

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Avec Icy-Plage, Denis Barré et sa joyeuse troupe jouent avec les rituels de la plage.

© Thomas Landon

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