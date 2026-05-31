Icy-Plage, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne

Icy-Plage Dimanche 21 juin, 17h45 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:45:00+02:00 – 2026-06-21T18:20:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:45:00+02:00 – 2026-06-21T18:20:00+02:00

« Enchantons les espaces ennuyeux, labourons les no man’s land ! » Avec Icy-Plage, Denis Barré et sa joyeuse troupe jouent avec les rituels de la plage. Au programme : parade de mannequins de vitrine, enfilage de maillots de bains en toute discrétion, serviettes de bain en apesanteur (ou presque)…

Tout public

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Avec Icy-Plage, Denis Barré et sa joyeuse troupe jouent avec les rituels de la plage.

© Thomas Landon