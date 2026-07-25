Idées sorties Journées Européennes du Patrimoine Joué-sur-Erdre
samedi 19 septembre 2026 · Joué-sur-Erdre
Informations pratiques
Joué-sur-Erdre
Idées sorties Journées Européennes du Patrimoine
Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Redécouvrez le patrimoine de Joué-sur-Erdre.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Joué-sur-Erdre vous invite à visiter ses lieux emblématiques qui sont restés gravés dans le temps.
Vous pourrez notamment faire un tour à l’église de Notre-Dame des Langueurs, avec la statue de la Piéta datant d’avant 1637, et à l’Eglise StLéger.
Promenez-vous du côté du Château de la Lucinière dont le parc à l’anglaise a été dessiné par Lenôtre sous le règne de Louis XIV.
Approchez-vous du Barrage de Vioreau, et des Arcades du Gué de la Roche. .
Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 35 43 mairie@jouesurerdre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rediscover the heritage of Jou-sur-Erdre.
L’événement Idées sorties Journées Européennes du Patrimoine Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Joué-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
- Concert de Reggae Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre 1 août 2026
- Un, deux, trois… Baladons-nous au bois ! Joué-sur-Erdre 4 août 2026
- Soirée Moules Frites Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre 15 août 2026
- Concert de Rock Alternatif Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre 29 août 2026
- Concert de Jam/Boeuf Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre 5 septembre 2026