Informations pratiques

Joué-sur-Erdre

Idées sorties Journées Européennes du Patrimoine

Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Redécouvrez le patrimoine de Joué-sur-Erdre.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Joué-sur-Erdre vous invite à visiter ses lieux emblématiques qui sont restés gravés dans le temps.

Vous pourrez notamment faire un tour à l’église de Notre-Dame des Langueurs, avec la statue de la Piéta datant d’avant 1637, et à l’Eglise StLéger.

Promenez-vous du côté du Château de la Lucinière dont le parc à l’anglaise a été dessiné par Lenôtre sous le règne de Louis XIV.

Approchez-vous du Barrage de Vioreau, et des Arcades du Gué de la Roche. .

Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 35 43 mairie@jouesurerdre.fr

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English :

Rediscover the heritage of Jou-sur-Erdre.

L’événement Idées sorties Journées Européennes du Patrimoine Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis