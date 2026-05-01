Le Bec-Hellouin

Il était une fois… Chat alors !

Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Il était une fois… Chat alors !

Lecture pour les 3-6 ans.

Réservation obligatoire. .

Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com

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English : Il était une fois… Chat alors !

L’événement Il était une fois… Chat alors ! Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay