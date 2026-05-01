Il était une fois… Chat alors ! Le Bec-Hellouin
Il était une fois… Chat alors ! Le Bec-Hellouin mercredi 13 mai 2026.
Le Bec-Hellouin
Il était une fois… Chat alors !
Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Il était une fois… Chat alors !
Lecture pour les 3-6 ans.
Réservation obligatoire. .
Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com
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English : Il était une fois… Chat alors !
L’événement Il était une fois… Chat alors ! Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay