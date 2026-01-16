Il était une fois la Belle Époque et le Gué aux Biches Quartier Belle Epoque Bagnoles de l’Orne Normandie

Il était une fois la Belle Époque et le Gué aux Biches

Quartier Belle Epoque 1 Boulevard Paul Chalvet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2026-06-05 14:30:00

fin : 2026-11-21 16:30:00

2026-06-05 2026-08-29 2026-11-21

Bagnoles et ses villas d’exception, une balade au temps de la Belle Époque

Le patrimoine architectural de Bagnoles de l’Orne est l’un des plus beaux témoins normands de l’effervescence artistique de la fin du 19ème siècle.

Votre visite débute dans le quartier Belle Époque, où vous plongerez dans l’élégance et le raffinement de l’époque en découvrant une sélection de villas bourgeoises. Grandes façades, bow-windows, toitures en ardoises et ornementations variées un véritable musée à ciel ouvert qui vous en mettra plein les mirettes ! À cette époque, l’objectif était clair bâtir la plus belle, la plus originale et la plus impressionnante des villas.

Ensuite, direction l’ancien pavillon de chasse du fondateur de ce fastueux quartier Belle Époque, le Château du Gué aux Biches (à quelques kilomètres en voiture). Sur place, Klaus et Soren, les propriétaires, vous accueilleront et vous guideront à travers les différentes pièces de ce lieu somptueux empli d’histoires, aujourd’hui transformé en chambre d’hôtes.

Pratique

– Nombre de participants minimum 4 personnes, maximum 20 personnes.

– Point de rendez-vous place du Général de Gaulle.

– Durée 2h00.

– Accessibilité présence d’escaliers à monter et descendre durant la visite.

– Déplacement véhicule nécessaire pour rejoindre le Gué aux Biches.

– Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même. .

Quartier Belle Epoque 1 Boulevard Paul Chalvet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

