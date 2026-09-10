Il était une fois le manganèse, 71570 Romanèche-Thorins, Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Il était une fois le manganèse 19 et 20 septembre 71570 Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Programme culturel : histoire, art et nature !

Au choix :

Causerie historique : plongez dans des récits captivants sur le patrimoine local.

Atelier de pratique artistique : libérez votre créativité en explorant différentes techniques.

Promenade géologique : découvrez les secrets des paysages qui nous entourent.

Balade dessinée : observez et croquez la nature ou l’architecture sous un angle artistique.

Exposition : explorez des œuvres et des thèmes variés à votre rythme.

Des activités pour tous les publics et toutes les curiosités !

71570 Romanèche-Thorins 35, Place Benoit Raclet Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté http://www.la-mine.org

Programme culturel : histoire, art et nature !

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