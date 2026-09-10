AGENDA · Romanèche-Thorins
Il était une fois le manganèse, 71570 Romanèche-Thorins, Romanèche-Thorins
samedi 19 septembre 2026 · 71570 Romanèche-Thorins · Romanèche-Thorins
Informations pratiques
Il était une fois le manganèse 19 et 20 septembre 71570 Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Programme culturel : histoire, art et nature !
Au choix :
- Causerie historique : plongez dans des récits captivants sur le patrimoine local.
- Atelier de pratique artistique : libérez votre créativité en explorant différentes techniques.
- Promenade géologique : découvrez les secrets des paysages qui nous entourent.
- Balade dessinée : observez et croquez la nature ou l’architecture sous un angle artistique.
- Exposition : explorez des œuvres et des thèmes variés à votre rythme.
Des activités pour tous les publics et toutes les curiosités !
71570 Romanèche-Thorins 35, Place Benoit Raclet Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté http://www.la-mine.org
Programme culturel : histoire, art et nature !
©DR