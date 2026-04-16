Il était une foi(s) l’église du Graal visite guidée Eglise du Graal Tréhorenteuc
Il était une foi(s) l’église du Graal visite guidée Eglise du Graal Tréhorenteuc vendredi 19 juin 2026.
Tréhorenteuc
Il était une foi(s) l’église du Graal visite guidée
Eglise du Graal 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 11:00:00
fin : 2026-06-19 12:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Comme un joyau posé dans un écrin de verdure, à la lisière du Morbihan, au creux d’une vallée, le village de Tréhorenteuc abrite une église à nulle autre pareille. Entre 1942 et 1962, l’abbé Henri Gillard va consacrer toute son énergie, sa foi et son amour pour restaurer cette belle endormie. Le lien qu’il va tisser avec les habitants et la rencontre de nombreux artistes lui a donné un renom, celui d’église du Graal.
A la manière des Imagiers du Moyen-Age, regardons, contemplons les vitraux, tableaux, mosaïques pour retrouver le temps du sacré.
A 11h. Conseillé à partir de 15 ans. .
Eglise du Graal 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 62 35 86 30
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L’événement Il était une foi(s) l’église du Graal visite guidée Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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