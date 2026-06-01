IL ÉTAIT UNE FORÊT — Hommage à Francis Hallé Cinéma du TNB Rennes Mardi 2 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Dans le cadre de la Semaine de l’Arbre, une soirée en hommage au grand spécialiste des arbres : Francis Hallé. En partenariat avec la Maison de la Consommation et de l’Environnement de Rennes.

HOMMAGE À FRANCIS HALLÉ

Dans le cadre de la Semaine de l’Arbre, le Cinéma du TNB, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de l’Environnement de Rennes, propose une soirée en hommage au grand spécialiste des arbres : Francis Hallé.

Disparu le 31 décembre 2025, le botaniste Francis Hallé est connu pour ses nombreux travaux améliorant nos connaissances des plantes et sa défense des forêts primaires. La qualité de son travail et la quantité des ses engagements méritent un hommage dans le programme de la Semaine de l’arbre. Cette soirée spéciale hommage proposera la projection du film _Il était une forêt_, suivie d’un échange avec de nombreux acteurs locaux investis dans la préservation du vivant : le fanzine Cui-cui, Wild Bretagne, Chers Woods, La Nature en Ville, Gmb, l’Aspas et l’association Francis Hallé pour la forêt primaire.

IL ÉTAIT UNE FORÊT de Luc Jacquet

1h18, France, 2012

Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De la première pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la canopée en passant par le développement des liens cachés entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins de 7 siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. Depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, pour émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des histoires uniques et passionnantes. Sa rencontre avec le botaniste Francis Hallé a donné naissance à ce film patrimonial sur les ultimes grandes forêts primaires des tropiques, au confluent de la transmission, de la poésie et de la magie visuelle. Il était une forêt offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son état originel, en parfait équilibre, où chaque organisme – du plus petit au plus grand – connecté à tous les autres, joue un rôle essentiel.

Séance suivie d’une rencontre avec les acteurs partenaires de la soirée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-02T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-02T21:00:00.000+02:00

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Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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