Il va pleuvoir Galapiat Cirque / Collectif I.V.P Elbeuf

Elbeuf

Il va pleuvoir Galapiat Cirque / Collectif I.V.P

Place du Champ de Foire Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-11 20:00:00

fin : 2027-06-12

Date(s) :

2027-06-11 2027-06-12 2027-06-13

MÉTÉO CIRCASSIENNE

1H30 / TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 € / SOUS CHAPITEAU

Au cœur du chapiteau, Luuk, Erin, Júlia, Jakob, Sébastien, Lucho, Morgane et Yiorgos composent une troupe hétéroclite aux origines multiples, de la Suisse à l’Australie, en passant par la Suède et les Pays-Bas sans oublier une touche catalane. Tous leurs talents réunis composent une bluffante palette de cirque équilibres sur chaise, clown, voltige et acrobaties. Iels sortent le grand jeu ! Mais la jouent collectif avant tout. Autour d’une grande table centrale de sept mètres de long, stable ou volante, hissée comme un mât du sol au plafond et entourés d’un tas d’objets suspendus ou en équilibre, ils défient le raisonnable et le convenable sans peur du ridicule. Voix, contrebasse, accordéon, guitare et clarinettes forment la bande-son de leur quête aussi optimiste qu’absurde. Et puis il se met à pleuvoir, comme ça, gratis. On se dit que c’est sûrement le début du déluge, mais on fait comme si ce n’était qu’un petit crachin normand. Alors le chapiteau devient un espace à explorer de toute part, de la coupole jusqu’aux gradins, de l’entrée jusqu’à la sortie. Avec cette fresque circassienne détonante qui porte haut les couleurs du vivre-ensemble, Galapiat Cirque fait tomber le rideau de la saison 26/27 de la plus belle des façons.

Il va pleuvoir , comme une prémonition. Une pluie où l’on cherche comment tenir debout quand tout s’effondre. On y plante des graines de rage douce et d’amour dur (…). Et ce qui est sûr c’est qu’il y aura des mains pour ouvrir les parapluies. Et d’autres pour danser dessous. Galapiat cirque .

Place du Champ de Foire Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 13 10 50 billetterie@cirquetheatre.com

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English : Il va pleuvoir Galapiat Cirque / Collectif I.V.P

L’événement Il va pleuvoir Galapiat Cirque / Collectif I.V.P Elbeuf a été mis à jour le 2026-06-26 par Seine-Maritime Attractivité