Informations pratiques

Plouguerneau

Ile Vierge visite thématique, la vie des gardiens de phare

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 09:45:00

fin : 2026-09-16 11:15:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-30

Cette visite déambulatoire vous plonge dans le quotidien de ceux qui ont fait vivre les phares et plus particulièrement sur l’île Vierge les quarts de nuit, les tempêtes, les bateaux, et la cohabitation à plusieurs sur des endroits hors de commun.

Entre anecdotes savoureuses et moments d’émotion, vous repartirez avec une vision radicalement différente de ce que signifie tenir un phare . Une visite qui marque.

Informations pratiques

– cette visite inclut le transport en bateau depuis la cale du Castel Ac’h à Plouguerneau

– se présenter au bateau 15 minutes avant l’heure de visite indiquée (attention au stationnement)

– cette visite ne comprend pas l’entrée et la montée d’un phare

– Durée 1h sur l’ile Vierge + transport

– Visite conseillée à partir de 7 ans .

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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English :

L’événement Ile Vierge visite thématique, la vie des gardiens de phare Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DES ABERS