Illumination du sapin de Noël Neuf-Brisach
vendredi 27 novembre 2026 · Neuf-Brisach
Informations pratiques
Neuf-Brisach
Illumination du sapin de Noël
Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 18:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Rendez-vous au pied du sapin pour le lancement officiel des illuminations de Noël dans la cité de Vauban. Avant ce moment magique, réchauffez vous au stand de boissons chaudes vin chaud, chocolat chaud. Dégustez aussi les fameux manala. 0 .
Place d’Armes Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 51 68
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English :
L’événement Illumination du sapin de Noël Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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