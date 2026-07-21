Informations pratiques

Neuf-Brisach

Les musicales du Rhin Concert d’ouverture en cors du Sud au Nord

Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Les Musicales du Rhin viennent à la rencontre des habitants du territoire Alsace Rhin Brisach avec une série de concerts placés sous le signe du partage et de la découverte.

À cette occasion, le cor d’harmonie sera à l’honneur à travers un programme varié et convivial, mêlant les grands classiques de Beethoven ou Richard Wagner aux célèbres musiques de films comme Harry Potter et Pirates des Caraïbes.

À 16h, un quatuor de cors se produira dans chacune des communes participantes. Plus d’une centaine de musiciens seront ainsi mobilisés pour faire résonner la musique simultanément sur tout le territoire. Chaque concert proposera le même programme, d’une durée d’environ une heure, sans entracte.

Voici les lieux pour chaque commune

Algolsheim Eglise protestante Appenwihr Salle des fêtes, 10h Balgau Salle des fêtes Baltzenheim Cour d’école Biesheim Eglise Blodelsheim Eglise Dessenheim Eglise Durrenentzen Salle des fêtes Fessenheim Amphithéâtre de l’Escale (en extérieur) Geiswasser Eglise Heiteren Chapelle de la Thierhurst, 14h Hirtzfelden Dorfplatz Kunheim Place du Tertre (Roselière) Logelheim Eglise Munchhouse Eglise Nambsheim Eglise

Neuf-Brisach Scène bateau , porte de Belfort Obersaasheim Eglise Roggenhouse Eglise Rumersheim Eglise Rustenhart Eglise Urschenheim Eglise Vogelgrun Eglise Volgelsheim Parc André MANN Weckolsheim Club house de la salle des fêtes Wolfgantzen Eglise 0 .

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66

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English :

L’événement Les musicales du Rhin Concert d’ouverture en cors du Sud au Nord Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach