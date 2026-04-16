Pézenas

ILLUSTRE THÉÂTRE LE CIRCUIT ORDINAIRE

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Deux hommes, un commissaire et un délateur, s’affrontent dans un huis clos tendu et sans pitié. Jean-Claude Carrière signe un texte ciselé mêlant suspense, cynisme et touches d’humour.

Avez-vous déjà dénoncé quelqu’un ?… Ne vous souvenez-vous pas d’avoir éprouvé un très vif plaisir ?… Avec un simple stylo, vous décidez du sort d’un tel ou d’un tel… c’est extraordinaire, le monde s’ouvre comme une fleur secrète…

Deux hommes un commissaire, et un rapporteur délateur du Circuit Ordinaire , vont se livrer un duel sans merci. Un huis-clos aux multiples rebondissements où le cynisme fait force de loi, un champ de mines qui ne tolère pas le moindre faux pas.

L’écriture ciselée de Jean Claude Carrière se met au service d’un suspens insoutenable, où l’humour parvient quand même parfois à se glisser… .

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English :

Two men, a superintendent and an informer, face off in a tense, merciless in camera battle. Jean-Claude Carrière?s chiseled text combines suspense, cynicism and touches of humor.

L’événement ILLUSTRE THÉÂTRE LE CIRCUIT ORDINAIRE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34