Rennes

I’m From Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-09

Hello ! On fait les présentations Vous êtes à Rennes, elles sont de Rennes. Elles ? Les scènes musicales actuelles, évidemment. Foisonnantes, bigarrées, bien décidées à booster leur notoriété ! Des artistes émergent(e)s ou confirmé(e)s, qui vont réunir des publics de tout âge aux quatre coins de la ville. Métal, world, rock, électro, pop, mais aussi théâtre d’impro, balades à vélo, découverte de micro-brasseries locales il y en a pour tous les goûts. I’m from Rennes embarque son monde dans un esprit salons de musique accessibles à tous. Le festival joue avec le patrimoine historique et contemporain de la capitale bretonne en ouvrant grand les portes de lieux insoupçonnés les concerts fleurissent au parc, en bibliothèques, en appartements (la patte du festival depuis sa création), dans une salle d’escalade, des cours intérieures, sur les toits … Même les petits ont leurs concerts en crèche et leur boum du dimanche. Quand on vous dit qu’il y en a pour tout le monde… Voilà un festival exigeant mais qui ne se prend jamais au sérieux, qui vient titiller toutes les curiosités, le tout dans une démarche écoresponsable à saluer. Alors et vous maintenant, vous en êtes ? .

Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 87 32 95 01

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English :

L’événement I’m From Rennes Rennes a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT 35 ADMIN