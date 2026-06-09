Image en village Mairie Saint-Léger-sous-Beuvray
Image en village Mairie Saint-Léger-sous-Beuvray mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Léger-sous-Beuvray
Image en village
Mairie Le Bourg Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Cette séance sous forme d’une course d’orientation vous invite à découvrir en image le cœur d’un village rurale.
Adapté à tout type de marcheur nous vous ferons vivre une expérience ludique et culturelle.
Nous clôturons cette balade photo par un moment de convivialité au point d’arrivée.
Départ à 14h30 à la mairie. .
Mairie Le Bourg Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 25 76 79
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English : Image en village
L’événement Image en village Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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