Image en village Mairie Saint-Léger-sous-Beuvray

Saint-Léger-sous-Beuvray

Image en village

Mairie Le Bourg Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Cette séance sous forme d’une course d’orientation vous invite à découvrir en image le cœur d’un village rurale.

Adapté à tout type de marcheur nous vous ferons vivre une expérience ludique et culturelle.

Nous clôturons cette balade photo par un moment de convivialité au point d’arrivée.

Départ à 14h30 à la mairie. .

Mairie Le Bourg Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 25 76 79

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English : Image en village

L’événement Image en village Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)