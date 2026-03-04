Imaginer des petites histoires, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Médiathèque des Pradettes
Durée : 2 h
Sur inscription à l’accueil ou au 05 61 22 22 16

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France
05 61 22 22 16
Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues.
Écriture pour les 8-12 ans