(Im)matérialité & geste. Traverse Vidéo., Chapelle des Carmélites, Toulouse

(Im)matérialité & geste. Traverse Vidéo. 11 – 29 mars Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T10:00:00+01:00 – 2026-03-11T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00

Quand la matière s’anime : installations et performances en éveil

À l’occasion de la 29e édition des Rencontres Internationales Traverse, la Chapelle des Carmélites, lieu patrimonial d’exception, accueille du 11 au 29 mars 2026 (de 10h à 19h de mercredi à dimanche), une exposition où installations, films et performances dialoguent avec l’architecture et la mémoire des lieux. Si le festival rayonne dans plusieurs espaces de Toulouse, la Chapelle des Carmélites devient ici un espace d’expérimentation sensible, où l’œuvre prend corps dans une relation directe avec le public.

L’exposition propose une relecture contemporaine de la nature morte à travers installations, films et performances.

Retrouvez le détail de l’exposition à la Chapelle des Carmélites ici.

Vernissage Samedi 14 mars 2026 à 18h30.

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d'Arc

Du 11 au 29 mars, la chapelles des Carmélites accueille une exposition entre installations et performances où la matière, le geste et le son transforment la nature morte en expérience vivante.

©Traverse Video