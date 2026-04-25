Immersion artistique : dans l’œuvre de Julia A. Etedi Hôtel Dame des Arts Paris
Immersion artistique : dans l’œuvre de Julia A. Etedi Hôtel Dame des Arts Paris mardi 26 mai 2026.
Entrez dans l’univers de l’artiste Julia A. Etedi
Dans le cadre de sa résidence avec l’Hôtel Dame des Arts, Charlène Delaville
vous invite à vivre une expérience artistique immersive, à la croisée de l’art contemporain et de la méditation guidée.
Au cœur du salon privé de l’hôtel, un espace feutré et intimiste, découvrez une activité originale à Paris, pensée comme une parenthèse hors du temps.
Cette 31ᵉ édition marque des retrouvailles avec l’artiste Julia A. Etedi, pour une nouvelle exploration sensible où art, perception et imaginaire se rencontrent.
✨ Une expérience immersive au cœur de l’œuvre
Cet atelier artistique immersif parisien prend la forme d’une immersion guidée, entre contemplation et exploration intérieure.
Ici, l’art contemporain ne s’analyse pas : il se vit, se traverse, se ressent.
Une invitation à transformer votre regard sur l’œuvre comme sur vous-même.
✨ Déroulé de l’expérience
Exploration guidée
Lors de cette session, Charlène Delaville vous accompagne dans une découverte sensible d’une œuvre de Julia A. Etedi.
Une méditation guidée vous invite à entrer dans l’œuvre, à en ressentir les formes, les textures et les silences.
Partage et rencontre avec l’artiste
L’expérience se prolonge par des temps d’échange, puis une rencontre avec l’artiste autour de son processus créatif.
✨ Pour qui ?
Ce moment artistique et bien-être s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent :
- vivre une expérience immersive
- découvrir l’art contemporain autrement
- éveiller leur créativité
- ou simplement vivre un moment inspirant et apaisant
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Session en français à partir de 16 ans
Groupe limité à 15 participants
✨ Une activité originale à vivre à Paris
Franchissez les portes du salon privé de l’Hôtel Dame des Arts.
Prenez le temps de regarder… puis de ressentir.
Et laissez l’œuvre vous traverser.
Une expérience artistique immersive et méditative à Paris dans l’univers abstrait de Julia A. Etedi pour transformer votre regard sur l’art et sur vous-même.
Le mardi 26 mai 2026
de 19h30 à 21h00
payant
30€
Remise de 5% avec le coupon : VIBRATIONS
Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-27T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T19:30:00+02:00_2026-05-26T21:00:00+02:00
Hôtel Dame des Arts 4 Rue Danton 75006 Salon privée de l’hôtelParis
https://www.charlenedelaville.com/event-details/dans-loeuvre-de-julia-aetedi infos@charlenedelaville.com
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