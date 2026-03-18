IMMERSION AU COEUR DU DOMAINE SOL PAYRE

231 Chemin de St Martin Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-07 17:30:00

fin : 2026-07-01 19:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02

Visite du vignoble, du chai et dégustation de vins du mardi au samedi, du 7 avril au 2 octobre 2026. Cette immersion au cœur du domaine se complète par une dégustation de 7 vins, accompagnée de produits du terroir frais et préparés sur place par le traiteur du domaine.

Tarif 45 € (enfant 10 € à partir de 6 ans). Réservation obligatoire.

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231 Chemin de St Martin Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Visit the vineyard, winery and wine tasting from Tuesday to Saturday, April 7 to October 2, 2026. This immersion into the heart of the estate is completed by a tasting of 7 wines, accompanied by fresh local produce prepared on site by the estate’s caterer.

Price: ?45 (children ?10 from age 6). Reservations required.

L’événement IMMERSION AU COEUR DU DOMAINE SOL PAYRE Elne a été mis à jour le 2026-03-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE