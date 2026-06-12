Informations pratiques

Les Hogues

Immersion Bien-être en nature normande

16 Chemin de l’Argillière Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-03

Immersion Bien-être en nature normande dans le Domaine des Hauts de l’Andelle du 3 au 8 juillet 2026.

6 jours pour

– Ralentir

– Vous reconnecter à vous-même

– Retrouver de la joie et de la légèreté

– Partager des moments authentiques

– Vous ressourcer au contact de la nature et des chevaux.

Au programme Eveil corporel, Méditation, yoga du rire, constellations, massage assis, cercles de parole et Ateliers créatifs.

L’hébergement se fera en yourte ou en dortoir. Le groupe est limité à 12 personnes. Demi-pension incluse avec repas sains et gourmands.

Pour tout renseignement, contactez les Hauts de l’Andelle. .

16 Chemin de l’Argillière Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 52 78 86 16 yentl.libre@gmail.com

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English : Immersion Bien-être en nature normande

L’événement Immersion Bien-être en nature normande Les Hogues a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle