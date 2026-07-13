Immersion en orchestre Conservatoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 15:30 – 16:15

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription1 mois avant l’évènement. Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 9

7-9 ans | Prends place au cœur d’un orchestre d’harmonie junior pour découvrir le timbre de chaque instrument et vivre l’expérience grisante du collectif ! Réservé aux enfants de 7 à 9 ans, avec possibilité de monter sur scène. La présence d’un parent sur scène aux côtés de l’enfant est possible, dans la limite des places disponibles.Durée : 30 à 45 minutes maximumRéservation indispensableDans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants »

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr



Afficher la carte du lieu Conservatoire de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

